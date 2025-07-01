نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ 2025 خلال مؤتمر عالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه الهيئة الوطنية للانتخابات على مسرح التلفزيون المصري بماسبيرو، للإعلان رسميًا عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر وخارجها، والكشف الجدول الزمني للعملية الانتخابية وكافة ضوابطها.

ومن المقرر أن تتناول الهيئة خلال المؤتمر القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وشروط الترشح، والمستندات المطلوبة من الراغبين في خوض السباق الانتخابي.

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق مؤخرًا على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي حددت عدد أعضاء المجلس بـ300 عضو، يتم انتخاب ثلثيهم بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المتبقي.

وأكد القانون الجديد تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للمرأة، تأكيدًا على دعم المشاركة السياسية للمرأة المصرية.

توزيع الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ

وفقًا للقانون، تُقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، إلى جانب 4 دوائر لنظام القائمة، بواقع دائرتين مخصصتين بـ13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتين مخصصتين بـ37 مقعدًا لكل منهما.

المستندات المطلوبة للترشح لمجلس الشيوخ

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن طلب الترشح يجب أن يشمل المستندات التالية:

السيرة الذاتية للمرشح بما في ذلك الخبرة العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال السياسي.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله كحد أدنى.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها.

إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كـتأمين في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة لإثبات توافر شروط الترشح.

تدريب مكثف للقضاة والموظفين استعدادًا للعملية الانتخابية

وفي إطار الاستعدادات، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها نظمت برامج تدريبية شاملة لأكثر من 10،600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم عرض التطبيقات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التصويت وضمان السرية والشفافية.

كما تم تدريب الموظفين المعاونين للقضاة على التعامل مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وفحص أوراق الترشح، واستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة مثل الماسحات الضوئية والباركود والطابعات داخل مقار المحاكم الابتدائية بجميع أنحاء الجمهورية.

الهيئة: نسعى لانتخابات شفافة تضمن حقوق جميع المواطنين

وأكد مسؤولو الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر، أن الدولة المصرية تسعى لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تضمن لكل مواطن ممارسة حقه الدستوري بحرية وسرية كاملة، بما يتماشى مع المعايير الديمقراطية والضمانات القانونية، مشيرين إلى أن استخدام التكنولوجيا يمثل نقلة نوعية في تبسيط إجراءات التصويت وتحصينها ضد أي تجاوزات.