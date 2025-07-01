نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم ارتفاع درجات الحرارة.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة والجيزة وتحذيرات من اضطراب الملاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت عدة مناطق جنوب محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، في مشهد غير معتاد بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط أجواء صيفية شديدة الحرارة.

ويأتي سقوط الأمطار على غير المتوقع في هذا الوقت من العام، ليُضيف عنصرًا مفاجئًا لحالة الطقس التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية سابقًا.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء

رغم الأمطار المفاجئة، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب المناطق، حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

تحذيرات من شبورة مائية واضطراب في الملاحة

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا في الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية لسائقي الطرق السريعة.

كما توقعت الهيئة اضطرابًا في الملاحة البحرية، خصوصًا على شواطئ مطروح، العلمين، الإسكندرية، والبحيرة، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 – 70 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3.5 متر، وهو ما يستدعي الحذر في الأنشطة البحرية بهذه المناطق.

الأرصاد تدعو المواطنين لتوخي الحذر

وفي ظل هذه الأجواء المتقلبة، دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عند القيادة في فترات الشبورة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد نسب الرطوبة.

كما أوصت بعدم ممارسة الأنشطة البحرية في المناطق التي تم التحذير بشأنها، لحين استقرار الأحوال الجوية وعودة الملاحة لطبيعتها.