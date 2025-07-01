نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع منشآت طبية ومعامل تحاليل مخالفة بحملة مكبرة للعلاج الحر بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة، بقيادة الدكتور رامي إبراهيم مدير الإدارة، بشن حملة مكبرة لضمان جودة الخدمات الطبية وحماية صحة المواطنين، وتكثيف الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع المنشآت الطبية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار الغلق رقم 351 لسنة 2025، لمعمل الهلال، وتحرير محضر فض أختام وانتحال صفة، وإعادة تشميع لمستشفى تحمل اسم العياط الخيري، وسابقًا اسم علاجك هنا، بموجب القرار رقم 1411 لسنة 2024.

وكذلك تحرير محضر انتحال صفة لمركز الحياة للعلاج الطبيعي، بسبب انتهاء الرخصة، وأيضًا تحرير محضر إثبات حالة وانتحال صفة، وإغلاق لمعمل يحمل اسم نايل لاب، وتحريز الأدوية بموجب القرار رقم 356 لسنة 2025.

وأخيرًا استصدار قرار غلق لمركز للنساء والتوليدلوجود مخالفات جسيمة به.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تطبيق القانون ومتابعة المنشآت الطبية للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية، وذلك لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة للمواطنين. وتهيب الأجهزة الرقابية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الطبية للمساهمة في الحفاظ على الصحة العام

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