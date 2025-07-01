جامعة حلوان تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة هونغ كونغ بوليتكنك

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار استراتيجية جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، لتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العالمية، استقبلت الجامعة وفدًا رفيع المستوى من جامعة هونغ كونغ بوليتكنك، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي.

وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات إنشاء برامج أكاديمية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى التعاون في مشروعات بحثية ذات طابع دولي، بما يسهم في دعم جودة التعليم وتطوير القدرات البحثية لدى الطرفين.

وأكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام طلابها للحصول على تعليم بمعايير عالمية، مشيرًا إلى أن جامعة هونغ كونغ بوليتكنك تُعد من الجامعات الرائدة في آسيا في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والإدارة، والتصميم.

وأوضح الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أن هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات التي تقوم بها جامعة حلوان لتفعيل التعاون الدولي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية والبحثية، ويعزز من تنافسية خريجيها في سوق العمل المحلي والدولي.

من جانبه، أعرب وفد جامعة هونغ كونغ بوليتكنك عن سعادته بزيارة جامعة حلوان، مشيدًا بالإمكانات الأكاديمية والبحثية التي تمتلكها، ومؤكدًا حرص الجامعة على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع جامعة حلوان.