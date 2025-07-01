نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "التعبئة والإحصاء": 1.6 مليون مستأجر فوق سن الستين هم السكان الأصليون في الإيجارات القديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن جميع المستأجرين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا في عام 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين في منظومة الإيجار القديم، ويبلغ عددهم على مستوى الجمهورية 1،600،409 مستأجرين.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضمن مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم الذي يُعد من أبرز الملفات التشريعية المرتقبة.

أعلى المحافظات في عدد المستأجرين الأصليين

واستعرض رئيس جهاز الإحصاء توزيع هؤلاء المستأجرين جغرافيًا، حيث جاءت المحافظات الكبرى في صدارة الأعداد:

القاهرة: 176،900 حالة

الدقهلية: 111،300 حالة

الإسكندرية: 65،021 حالة

الجيزة: 57،843 حالة

وأكد بركات أن هذا التصنيف يتبع نظامًا دوليًا معمولًا به، حيث يُعتمد سن الستين عامًا كمعيار لتحديد الجيل الأول من المستأجرين الأصليين، ممن يُفترض أنهم وقعوا العقود المباشرة مع المالكين، قبل أن تنتقل العلاقة الإيجارية للأبناء أو الأحفاد لاحقًا.

منهجية علمية لتحديد الأجيال التالية

أوضح بركات أن من تقل أعمارهم عن 60 عامًا في 2017 يُعتبرون من الأجيال التالية للمستأجرين الأصليين، مشيرًا إلى أنه تم استخدام تقنيات تحليل البيانات والتقاطعات الإحصائية لتحديد الأجيال المختلفة، مثل:

سنة بناء المبنى

سن رئيس الأسرة

موقع الوحدة السكنية

وهو ما يسمح بتقديم رؤية دقيقة وموضوعية حول طبيعة العلاقة الإيجارية وتركيبة المستفيدين منها.

جهاز الإحصاء: شريك أساسي في دعم القرار الحكومي

وفي كلمته، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز يفخر بدوره الوطني كمصدر رسمي معتمد للبيانات والإحصاءات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرًا إلى أن الجهاز يهدف إلى دعم متخذي القرار عبر توفير بيانات دقيقة وعالية الجودة.

وأوضح أن للجهاز إصدارات متنوعة، منها ما يصدر بشكل ربع سنوي وسنوي، بالإضافة إلى تقارير دورية تُنشر كل خمس سنوات، تُشكل الأساس الفني لوضع السياسات الحكومية الرشيدة.