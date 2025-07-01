نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: توريد القمح يسير بانتظام في موسم 2025 وسط إقبال غير مسبوق من المزارعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتظام منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2025، نافيًا صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن وجود عجز في تحقيق المستهدفات أو إغلاق بعض مراكز التجميع نتيجة لعزوف المزارعين عن التوريد.

وشدد المركز، في بيان رسمي، على أن عمليات توريد القمح تسير بشكل طبيعي ومنتظم في مختلف نقاط ومراكز التخزين المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وسط إقبال واضح من المزارعين، وهو ما انعكس على الكميات الموردة التي تجاوزت التوقعات.

3.91 مليون طن من القمح تم توريدها حتى الآن

أوضح المركز أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها منذ بداية الموسم حتى اليوم بلغت 3.91 مليون طن، مقارنة بـ 3.38 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 530 ألف طن، ما يعادل نموًا بنسبة 16%.

ويُعد هذا الرقم أحد أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ منظومة التوريد، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الحكومية في تشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتوريده إلى الدولة، في إطار جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

تسهيلات حكومية تشجع على التوريد

وأشار المركز الإعلامي إلى أن هذه الطفرة في التوريد تعود إلى عدد من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات المهمة التي قدمتها الدولة للمزارعين، أبرزها:

تبكير إعلان سعر التوريد قبل بدء موسم الزراعة، ما ساعد الفلاحين على التخطيط المبكر.

رفع سعر توريد القمح ليصل إلى 2200 جنيه للأردب، وهو ما يفوق سعر القمح المستورد ويزيد من الجدوى الاقتصادية للمزارع.

السداد الفوري لمستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد، ما عزز الثقة بين الدولة والمزارعين.

وأكد البيان أن هذه السياسات ساهمت في تحقيق معدلات توريد قياسية، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي سيستمر حتى 15 أغسطس 2025، ما يعني استمرار تدفق الكميات في الأسابيع القادمة.

الدولة تواصل دعم قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

جدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التأكيد على أن الدولة تولي قطاع الزراعة أولوية كبرى ضمن استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومواجهة تحديات الاستيراد وتقلبات الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل الأزمات الإقليمية والدولية التي أثرت على حركة تجارة الحبوب عالميًا.

كما وجهت الحكومة الشكر للمزارعين على تعاونهم ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح منظومة التوريد، داعية الجميع إلى مواصلة الالتزام بتسليم المحصول في المواعيد المحددة لضمان تحقيق الأهداف القومية من الموسم الحالي.