مدبولي يطالب بدعم دولي لمصر لمواجهة أعباء الهجرة وعدم الاستقرار الإقليمي

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، والذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالسيدة آمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة.

شارك في اللقاء السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى مملكة إسبانيا.

مصر تؤكد التزامها بالاستقرار الإقليمي وتوفير الدعم للمهاجرين

في بداية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للعلاقات المثمرة بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المستمرين بين الجانبين في العديد من القضايا الهامة، وعلى رأسها ملف الهجرة واللجوء.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تحرص في كل محافلها واتصالاتها الدولية على التشديد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل ما تواجهه الشعوب من تحديات جسيمة نتيجة الأزمات الإقليمية، وما يترتب عليها من موجات هجرة ولجوء جماعية.

وأشار إلى أن مصر، رغم تلك التحديات، تواصل تقديم مختلف الخدمات للضيوف المقيمين على أراضيها، وهو ما يحظى بتقدير وإشادة مستمرة من قبل المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

دعوة لدعم دولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والهجرة

وخلال اللقاء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تقديم الدعم اللازم من المجتمع الدولي لمصر، في ضوء الأعباء المتزايدة الملقاة على عاتقها، خاصة على المستوى الاقتصادي، بفعل الأزمات الدولية والإقليمية المتلاحقة.

وطالب مدبولي المنظمات الدولية وشركاء التنمية بتعزيز مساهماتهم لدعم جهود مصر في استيعاب اللاجئين والمهاجرين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به مصر في هذا الإطار على مستوى المنطقة.

تنسيق مصري أوروبي لتنظيم الهجرة القانونية

وردًا على استفسار من المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بشأن جهود مصر في تنظيم الهجرة، استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية في تنظيم الهجرة القانونية والتعاون مع الدول الأوروبية في ملف العمالة الموسمية، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من كوادر بشرية ماهرة في مختلف القطاعات، يمكن توظيفها بما يخدم مصالح الطرفين.

وأكد مدبولي أن مصر منفتحة على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال برامج إقليمية تساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل قانونية وآمنة.

آمي بوب تشيد بالشراكة مع مصر وتؤكد استمرار دعم المنظمة

من جانبها، أشادت آمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون القائم مع مصر، مؤكدة على دعم المنظمة الكامل للدولة المصرية، وحرصها على استمرار التنسيق والعمل المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ختام اللقاء: استعداد مصري للتعاون في كافة المجالات

في ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن استعداد مصر الكامل لبحث وتبني أي أفكار جديدة لتعميق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في إيجاد حلول مستدامة لملف الهجرة والتنقل الإقليمي.