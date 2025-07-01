محافظة الجيزة ترفع 800 طنًّا من المخلفات والرتش بحي العمرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 02:32 مساءً -

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها أجهزة المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بحي العمرانية .

وقد أسفرت الحملات عن رفع نحو ٨٠٠ طنًّا من المخلفات والقمامة والرتش حتى الآن من منطقة أرض عبد الله كامل بحي العمرانية من خلال ٤٠ نقلة باستخدام معدات وسيارات هيئة النظافة والتجميل وذلك على مدار ٤ أيام .

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، إلى أن الحملة التي أُجريت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق عمل الهيئة، وشملت: لودر، و ٦ سيارات نصف نقل، بالإضافة إلى سيارة كنس آلي، إلى جانب فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد، وفرقة متابعة ميدانية.