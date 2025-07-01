نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا عالميًا لدعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ بعد قليل فاعليات المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه الهيئة الوطنية للانتخابات بمسرح التليفزيون المصري بـ ماسبيرو، لدعوة المواطنين داخل مصر وخارجها للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، والإعلان عن الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية، وذلك بحضور لفيف من المسؤولين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن تكشف الهيئة عن القرارات المنظمة للانتخابات، وعلى رأسها شروط الترشح والمستندات المطلوبة للراغبين في خوض السباق الانتخابي، إلى جانب توضيح آلية إدارة الانتخابات في الداخل والخارج، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

تعديلات تشريعية وضمانات دستورية

ويأتي المؤتمر في أعقاب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر، والتي نصت على أن يُشكّل المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

كما نص القانون على تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة، في إطار دعم التمثيل العادل للفئات المختلفة في الحياة السياسية.

وتُقسم الجمهورية إلى:

27 دائرة بنظام الفردي

4 دوائر بنظام القائمة

دائرتان بعدد 13 مقعدًا لكل منهما

ودائرتان بعدد 37 مقعدًا لكل منهما

شروط الترشح والمستندات المطلوبة

حددت الهيئة الوطنية مجموعة من المستندات الواجب تقديمها عند الترشح، وتشمل:

بيان السيرة الذاتية.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان الانتماء الحزبي (إن وجد).

إقرار الذمة المالية له ولأسرته.

شهادة المؤهل الجامعي.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمينًا.

أية مستندات إضافية تحددها الهيئة.

تدريب القضاة والمعاونين لضمان الشفافية

وأشارت الهيئة إلى أنها انتهت من تنفيذ برامج تدريبية موسعة للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، شملت أكثر من 10600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، وتم خلالها شرح التطبيقات الإلكترونية الحديثة لتسهيل إجراءات التصويت وضمان سريته.

كما تم تدريب الموظفين المعاونين للقضاة على استخدام الأنظمة الإلكترونية وتلقي أوراق الترشح وفحصها، إلى جانب توفير الباركود، الماسحات الضوئية، والطابعات في لجان تلقي الطلبات بكافة المحاكم الابتدائية بالجمهورية.

نحو انتخابات شفافة تدعم الاستقرار السياسي

يُعد المؤتمر خطوة محورية في التحضيرات لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تسعى الهيئة الوطنية إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتهيئة المناخ الديمقراطي الملائم لمشاركة شعبية واسعة، بما يعكس إرادة المواطنين في تشكيل السلطة التشريعية الثانية.