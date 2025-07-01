نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يلتقي نظيره الجزائري على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية في إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الجزائري نذير العرباوي، الوزير الأول، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.

وشهد اللقاء حضور السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون الثنائي، وسبل الارتقاء بالعلاقات بين القاهرة والجزائر على كافة الأصعدة.

تبادل التحيات وتأكيد عمق العلاقات الثنائية

استهل الدكتور مدبولي اللقاء بالتأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين مصر والجزائر، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين، وطالب بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدًا حرص مصر على توطيد التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، نقل الوزير الأول الجزائري تحيات الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس السيسي، مشيدًا بدوره الريادي وجهوده المستمرة لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومؤكدًا على الحرص الجزائري على تعزيز العلاقات المتينة مع مصر.

دفع التعاون الاقتصادي وتفعيل اللجنة العليا المشتركة

تناول اللقاء أهمية تفعيل اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة الإعداد الجيد لأجندة الاجتماعات المرتقبة، لضمان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتكامل في مجالات الصناعة، الطاقة، التعليم، الصحة، والنقل.

وأكد الجانبان على أهمية رفع معدلات التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتكثيف التنسيق في المحافل الدولية، بما يواكب طموحات شعبي البلدين ويخدم المصالح المشتركة.