نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع ملحوظ في الرطوبة اليوم يصل إلى 90% على القاهرة الكبرى.. و"الأرصاد" تحذر من طقس شديد الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، ارتفاعًا جديدًا في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدة أن الحرارة المحسوسة تزيد بمعدل 3 إلى 4 درجات مئوية عن المقاسة فعليًا في الظل.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تأثير الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، مما يعزز الشعور بالطقس الخانق خاصة في فترات الظهيرة.

نسب الرطوبة في مختلف المناطق

كشفت الأرصاد عن متوسط نسب الرطوبة على مدار اليوم في أنحاء الجمهورية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى ليلًا: 83 - 87%

الصغرى نهارًا: 35 - 40%

السواحل الشمالية:

العظمى ليلًا: 92 - 96%

الصغرى نهارًا: 50 - 55%

شمال الصعيد:

العظمى ليلًا: 47 - 55%

الصغرى نهارًا: 20 - 25%

جنوب الصعيد:

العظمى ليلًا: 25 - 32%

الصغرى نهارًا: 10 - 15%

تحذيرات من الطقس.. وشبورة مائية واضطراب ملاحي

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن زيادة الرطوبة ترفع الإحساس بحرارة الطقس بما يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات إضافية.

كما حذر من شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق خلال ساعات الصباح الباكر، وخاصة بين الرابعة والثامنة صباحًا، وتشمل:

القاهرة الكبرى – شمال الصعيد – مدن القناة – وسط سيناء – الوجه البحري.

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، تشهد بعض شواطئ الساحل الشمالي مثل مطروح والعلمين والإسكندرية اضطرابًا في حركة الملاحة، بسبب نشاط الرياح بسرعة تتراوح ما بين 50 إلى 70 كم/ساعة، مع ارتفاع في الأمواج يصل إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:

العظمى 37°

الصغرى 25°

الإسكندرية:

العظمى 31°

الصغرى 22°

مطروح:

العظمى 29°

الصغرى 22°

سوهاج:

العظمى 39°

الصغرى 25°

قنا:

العظمى 42°

الصغرى 26°

أسوان:

العظمى 42°

الصغرى 27°

نصيحة الأرصاد للمواطنين

الحرص على عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترات الظهيرة، وشرب كميات كافية من المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة لتقليل الشعور بالحرارة المرتفعة.