نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تستقبل نائب رئيس جامعة ديموقريطوس اليونانية والوفد المرافق له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وفدًا رفيع المستوى من جامعة ديموقريطوس اليونانية، وذلك لبحث سبل توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين في مختلف التخصصات (الهندسة، علوم الرياضة، السياحة الرياضية، التمريض)، وكان في استقبالهم الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تناول اللقاء بحث سبل البرامج المزدوجة الدولية بين الجامعتين، وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، تطوير برامج تدريبية، دعم التفاهم الثقافي وتبادل الخبرات الأكاديمية.

أكد الدكتور السيد قنديل أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة للانفتاح على التجارب الدولية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، ودور الشعب اليوناني في نقل الحضارة المصرية، مشيرًا إلى أننا نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تطوير برامج دراسية مشتركة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن زيارة وفد جامعة ديموقريطوس تمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الأكاديمي الدولي، وتؤكد على التزام جامعة حلوان بتوسيع آفاق الشراكة مع الجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة، مؤكدًا: نحن نؤمن بأن التبادل الأكاديمي والثقافي هو حجر الأساس في بناء جيل من الطلاب يمتلكون رؤية عالمية، ومهارات متعددة الثقافات.

من جانبه، أعرب أعضاء الوفد اليوناني عن تطلعهم إلى تعاون مثمر مع جامعة حلوان، خاصة في ظل عضوية جامعتهم في تحالف الجامعات الأوروبية، مما يفتح المجال أمام برامج أكاديمية مشتركة وفرص تبادل دولي واسعة.

عقد اللقاء بحضور الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات، الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة سارة البيه وكيل كلية علوم الرياضة بنات، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات.

وتضمنت الزيارة جولات ميدانية لعدد من كليات الجامعة، بالإضافة إلى زيارة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية، بهدف بحث آليات تنفيذ البرامج الأكاديمية المشتركة.