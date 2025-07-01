نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تدشّن مجمع ملاعب البادل لتعزيز اللياقة البدنية والأنشطة الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرصها على توفير بيئة جامعية متكاملة تُعنى بالصحة الجسدية والرفاه النفسي لأبنائها، افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق مجمع ملاعب البادل بالمدينة الرياضية بالجامعة، ليكون إضافة متميزة للبنية التحتية الرياضية التي تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة لشئون الأنشطة الطلابية والمدن الجامعية، ولفيف من السادة عمداء الكليات ومسئولي إدارة رعاية الشباب، واتحاد طلاب الجامعة وعدد كبير من طلاب أسرة من أجل مصر،

وأكد رئيس الجامعة أن افتتاح ملاعب البادل يأتي في ضوء استراتيجية الجامعة لتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية وتعزيز مفهوم "المجتمع الجامعي النشط"، مشيرًا إلى أن رياضة البادل تعد من أسرع الرياضات نموًا على مستوى العالم، وتجمع بين المتعة البدنية والتفاعل الاجتماعي.

ودعا د.محمد سامي عبدالصادق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى الاستفادة من هذه الملاعب الجديدة، وممارسة الرياضة بانتظام، لما لها من أثر إيجابي على الصحة العامة، ودورها في بناء شخصية متوازنة ومبدعة. كما أوضح أن الجامعة مستمرة في تطوير منشآتها الرياضية لتكون نموذجًا يحتذى به في دعم الرياضة الجامعية.