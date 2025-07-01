نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقابة النووية: نرصد الإشعاع على مدار الساعة ونعتمد منظومة رقابية متكاملة ومعامل متقدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من مقاطع الفيديو المصورة عبر منصاته الرقمية، تتضمن جولة ميدانية داخل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لتسليط الضوء على جهود الهيئة في مراقبة الأنشطة النووية والإشعاعية، وضمان الأمان البيئي في مصر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وتضمنت الجولة لقاءً مع الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث استعرض من خلاله مهام الهيئة ودورها في تنظيم ومتابعة الأنشطة النووية والإشعاعية بما يكفل سلامة المواطنين وحماية البيئة من أي مخاطر محتملة.

شبكة رصد إشعاعي تغطي الجمهورية على مدار الساعة

وأكد رئيس الهيئة أن مصر تمتلك شبكة رصد إشعاعي نووي منتشرة على مستوى الجمهورية، تقوم برصد الخلفية الإشعاعية 24 ساعة يوميًا، في إطار منظومة رقابية دقيقة ومتكاملة.

وأضاف أن الهيئة تصدر الأدلة والمعايير الإرشادية للأنشطة المرخصة، وتقوم بمراجعة المستندات، ومعاينة المواقع، وتنفيذ حملات تفتيش دورية معلنة وغير معلنة لضمان الالتزام الكامل بمعايير الأمان النووي.

كما أشار إلى أن الهيئة كثفت إجراءات الرصد خلال الفترة الأخيرة، وتمتد مراقبتها إلى شراكات دولية تشمل شبكات في سوريا، دول الخليج، والاتحاد الأوروبي، حيث يتم رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء بشأن حالة الإشعاع محليًا وإقليميًا.

بنية تحتية قوية وهيكل تنظيمي شامل للرقابة النووية

وكشفت مقاطع الفيديو عن امتلاك الهيئة لبنية تحتية متطورة، وهيكل تنظيمي متكامل يضم ثلاثة قطاعات رقابية رئيسية:

قطاع أمان المنشآت النووية

قطاع أمان المنشآت والمصادر الإشعاعية

قطاع ضمانات الأمن النووي

كما تضم الهيئة إدارات متخصصة في الجودة، الشؤون القانونية، مركز التميز، التعاون الدولي، الدعم الفني، والمعامل التحليلية، بالإضافة إلى مركز تقييم الموقف الذي يعمل على دعم متخذ القرار بالمعلومات والتحليلات الفورية.

معامل متطورة وأنظمة إلكترونية لضمان الشفافية والحوكمة

أوضحت الهيئة أن معاملها مزودة بأحدث الأجهزة العالمية لقياس وتحليل مستويات الإشعاع، ما يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات رقابية دقيقة وسريعة، كما تقدم الهيئة الدعم الفني والتقني لجهات رقابية أخرى داخل مصر.

وأكد الدكتور سامي شعبان أن الهيئة تعتمد على منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الأداء المؤسسي، تقوم على مبادئ الحوكمة، لضمان الشفافية والجودة في كافة العمليات الرقابية والتنظيمية.

مركز التميز: تدريب الكوادر ورفع الكفاءة الفنية

وأبرز رئيس الهيئة الدور المحوري الذي يؤديه "مركز التميز" في تدريب وتطوير الكوادر الفنية من خلال:

قياس الكفاءة المهنية

تحديد الاحتياجات التدريبية لكل قطاع رقابي

تنفيذ خطط تأهيل مستمرة للمهندسين والمراقبين

وأشار إلى أن تلك الجهود تصب في تعزيز قدرة الهيئة على ممارسة دورها الرقابي بكفاءة عالية، وبما يواكب التطورات الدولية في مجال السلامة النووية والإشعاعية.