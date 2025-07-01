نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم بدء التحويلات بين المدارس إلكترونيًا.. والتقديم مستمر حتى 15 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم الثلاثاء، 1 يوليو 2025، المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، في استقبال طلبات أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم بين المدارس، سواء داخل الإدارة التعليمية أو خارجها، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية التعليمية التابعة لكل محافظة، على أن يستمر باب التحويلات مفتوحًا حتى 15 أغسطس المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التحويلات تُجرى إلكترونيًا فقط، ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية داخل المدارس، تنفيذًا لتوجيهات التحول الرقمي والتيسير على أولياء الأمور، كما سيتم الإعلان عن نتيجة التحويل بعد غلق باب التقديم والانتهاء من فحص الطلبات.

وحددت المديريات التعليمية عددًا من شروط وضوابط التحويل، أبرزها:

ـ أن يتم التحويل إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للمديرية التعليمية.

ـ ضرورة إدخال البيانات بدقة، خاصة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

ـ يتم التحويل بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة، بشرط وجود أماكن شاغرة بالمدرسة المطلوب التحويل إليها.

ـ لا يجوز التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية إلا بعد موافقة الإدارة التعليمية، ووجود كثافة مناسبة تسمح بالتحويل.

ـ يجب طباعة استمارة التحويل الإلكترونية بعد التقديم، وتقديمها يدويًا للإدارة التعليمية لمراجعة الأوراق واعتمادها رسميًا.

ـ لا يُعتدّ بأي تحويل يتم دون وجود مبررات قوية مثل تغيير محل السكن أو ظروف اجتماعية معتمدة.

وشددت التعليم على أن قبول التحويل مرهون بتوافر الأماكن، وفي حالة وجود كثافة مرتفعة يتم ترتيب الطلبات وفقًا لأولويات محددة، أبرزها محل السكن، وسن الطالب، وظروف الأسرة.

الجدير بالذكر أن التحويلات تشمل كافة مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)، بينما تختلف إجراءات التحويل بين المدارس الخاصة والدولية تبعًا للائحة كل مدرسة، مع إلزامها بإخطار الإدارات التعليمية بأي تحويلات تتم.

ودعت المديريات التعليمية أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة مواقع المديريات والإدارات الرسمية للحصول على الروابط الصحيحة ونماذج التقديم، وتفادي الوقوع في مواقع وهمية أو غير رسمية.