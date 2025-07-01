نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة أخيرة للتسجيل في المنحة المجانية لـ "أشبال مصر الرقمية".. قبل السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم، سرعة تسجيل طلاب صفوف المرحلة الإعدادية الثلاثة، والصفين الأول والثاني الثانوي العام، في البرنامج الصيفي لمبادرة "أشبال مصر الرقمية" المجانية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل غلق باب التسجيل بشكل رسمي يوم السبت المقبل.

وجددت وزارة التعليم التأكيد على مزايا وفوائد التسجيل والاشتراك في مبادرة "أشبال مصر الرقمية" التابعة لوزارة الاتصالات، خاصة وأنها تفيد الطلاب وتنمي مهاراتهم التكنولوجية وفق متطلبات العصر، وتتناغم مع المناهج الدراسية التي يتوسع فيها الاعتماد على الجانب الرقمي والتقني وعلوم البرمجة، بحيث يكون الطالب ملمّا بشكل كامل بمتطلبات التعامل مع التكنولوجيا والمناهج الدراسية الرقمية.

وتستهدف مبادرة "أشبال مصر الرقمية" لطلاب المرحلة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، تأهيلهم تقنيًا في مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، والروبوتات، مع دعم مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، إضافة إلى إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار في المجالات الرقمية، مع تأهيل الطالب لأن يكون قياديا ناجحا، بتعزيز مهاراته الشخصية.

ويستمر نظام التدريب للمسجلين المقبولين في البرنامج الصيفي بمبادرة "أشبال مصر الرقمية"، لمدة شهرين، يوليو وأغسطس، ويشمل التدريب محتوى إلكتروني وتطبيق عملي داخل مراكز ومعامل تدريب تكون قريبة من مقر سكن الطالب المستفيد من المنحة لعدم إرهاقه في السفر.

المستندات المطلوبة للتسجيل في مبادرة "أشبال مصر الرقمية" المجانية:

صورة شهادة الميلاد الطالب / الطالبة.

بيان نجاح للسنة الدراسية السابقة (23/24) أو بيان درجات الفصل الدراسي الأول (24 / 25)

خطاب قيد بالمدرسة للسنة المنتهية (24/ 25)

صورة الرقم القومي الساري (وجهين) لولي الأمر.

أصل إقرار ولي الأمر بالموافقة على اشتراك الطالب.

ويمكن الحصول على الإقرار من خلال الرابط التالي

https://deci.gov.eg/assets/Files/DECI%20Pledge%20Form%202025.pdf

وللتقديم على منحة مبادرة "أشبال مصر الرقمية" من خلال الرابط التالي:

https://deci.gov.eg/

وبعدها رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF

ويمكن اكتشاف المزيد عن مبادرة "أشبال مصر الرقمية" وفوائد الاشتراك، من خلال هذا الفيديو:



https://almentoreg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/media_freelancer_almentor_net/ETsvQlmS6RdOspPtu3EQ3CsBrBlQPuaQEDof7Yux-SK9Yw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=FAPiUj