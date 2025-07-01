غدًا.. احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لختم كتاب « كتاب شرح علل الترمذي» للإمام ابن رجب الحنبلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 01:36 مساءً - برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر ، تعقد هيئة كبار العلماء غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بالجامع الأزهر، احتفالية كبرى لختم كتاب « كتاب شرح علل الترمذي» للإمام ابن رجب الحنبلي ، بشرح فضيلة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، مع إجازة الحاضرين بالكتاب.

ويحضر الاحتفالية الدكتورمحمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، و بحضور وإشراف وتوجيه فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، و حضور نخبة من علماء الحديث وغيرهم ، وقيادات الأزهر الشريف، وطلاب العلم والباحثين من مصر وخارجها.