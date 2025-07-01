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وزارة الأوقاف تنظم لقاء تفاعلياً للأطفال ضمن النشاط الصيفي بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق

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  • وزارة الأوقاف تنظم لقاء تفاعلياً للأطفال ضمن النشاط الصيفي بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق 1/3
  • وزارة الأوقاف تنظم لقاء تفاعلياً للأطفال ضمن النشاط الصيفي بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق 2/3
  • وزارة الأوقاف تنظم لقاء تفاعلياً للأطفال ضمن النشاط الصيفي بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 12:36 مساءً -  

نظّمت وزارة الأوقاف لقاءً تفاعليًّا للأطفال بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الذي يُقام في أكثر من ٢٠ ألف مسجد من مساجد الجمهورية.

 

وشهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من الأطفال وأولياء الأمور، حيث تنوعت فقراته بين مسابقات ثقافية، وفقرات تربوية مبسطة، وأنشطة ترفيهية تهدف إلى غرس القيم الدينية والوطنية في نفوس النشء بطريقة مشوقة وجذابة.

 

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تنمية الوعي الديني والتربوي لدى الأطفال، وبناء شخصيتهم على أسس من الفهم المستنير، والانتماء الأصيل للدين والوطن.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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