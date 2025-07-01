هيئة سلامة الغذاء تستقبل البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية لتعزيز التعاون الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 12:36 مساءً - في إطار تعزيز سبل التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء، استقبل السيد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، باسكال فورت رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة في القاهرة.

وحضر اللقاء جون فيليب دوب، المستشار الزراعي الإقليمي للسفارة الفرنسية بالقاهرة، وعدد من قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء، والرقابة على المنتجات الغذائية، وإجراءات التصدير والاستيراد المتبعة من قبل هيئة سلامة الغذاء، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير المنظومة الرقابية في الرقابة على السوق المحلى كذلك في مجال تقييم المخاطر و تحليلها وتعزيز القدرات الفنية والعلمية للكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الدكتور الهوبي خلال اللقاء على أهمية الانفتاح على التجارب الدولية ودعم الشراكات الاستراتيجية لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر بما يتماشى مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه الهيئة في تعزيز سلامة الغذاء ومأمونيته بالسوق المحلية وتيسير نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأعرب السيد باسكال فورت عن تقديره لجهود الهيئة في تطوير الإطار الرقابي لسلامة الغذاء في مصر، وأكد على استعداد الجانب الفرنسي لتعميق أوجه التعاون وتقديم الدعم الفني، إلى جانب دعم وتشجيع الاستثمارات الفرنسية في قطاع الصناعات الغذائية المصري.

كما أشار جون فيليب دوب إلى أهمية التنسيق في مجال الصناعات الغذائية والزراعية ، لاسيما فيما يتعلق بتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التبادل العلمي و البحثي و دعم البرامج التدريبية في مجال سلامة الغذاء .

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.