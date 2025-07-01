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ضبط (7) ملايين جنيه متحصلات الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

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ضبط (7) ملايين جنيه متحصلات الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 12:36 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايقرب من(7 مليون جنيه).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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