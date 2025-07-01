نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص يوم 3 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل أن يوم الخميس المقبل، الموافق 3 يوليو 2025، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الإثنين الماضي الموافق 30 يونيو، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بكافة قطاعات الدولة – كلما أمكن – تحقيقًا للأهداف الاجتماعية والوطنية للإجازات.

حق التشغيل في يوم الإجازة وأجر مضاعف للمكلفين

أوضحت الوزارة أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يُمنح العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا، حيث يستحق الأجر الأساسي بالإضافة إلى مثلي الأجر عن يوم العمل، طبقًا لما ينص عليه قانون العمل.

هذا يعني أن العامل سيحصل على ثلاثة أضعاف أجره اليومي في حال تم تكليفه بالعمل خلال هذه الإجازة الرسمية.

الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2025: التزام بتنفيذ أحكام الإجازة

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2025، والذي ينص على منح العاملين المخاطبين بأحكام القانون إجازة مدفوعة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وطالبت الوزارة من خلال الكتاب جميع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بالعمل على نشر أحكام هذا القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على ضرورة وضعه موضع التنفيذ الفوري في كافة المؤسسات التي تخضع لأحكام القانون.

توحيد الإجازات الرسمية يهدف لتحقيق الاستقرار والتنظيم

وأكدت وزارة العمل أن توحيد الإجازات الرسمية يمثل جزءًا من السياسة العامة للدولة، بهدف إتاحة الفرصة للعاملين وأسرهم للاحتفال بالمناسبات الوطنية في توقيت موحد، بما يدعم الروابط الاجتماعية ويحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحق العامل في الراحة والاحتفال بالمناسبات القومية.