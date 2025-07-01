نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف معاشات يوليو 2025 بزيادة 15% لـ11.5 مليون مواطن عبر البنوك والبريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة بنسبة 15%، والتي يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأكدت الهيئة أن صرف المعاشات يتم من خلال مكاتب البريد، البنوك، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهاتف المحمول، بما يضمن التيسير على المواطنين وسرعة الوصول إلى مستحقاتهم.

11.5 مليون مستفيد من الزيادة الجديدة في المعاشات

ويأتي تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات تنفيذًا للقرارات الحكومية الرامية إلى رفع العبء عن كاهل كبار السن وأصحاب المعاشات، وسط متغيرات اقتصادية تتطلب دعمًا مباشرًا للفئات الأولى بالرعاية.

وتُعد هذه الزيادة جزءًا من خطة الدولة السنوية لمراجعة المعاشات وربطها بالتضخم، حيث أقرت الحكومة نسبة الزيادة هذا العام بـ15%، لتسري على جميع المستحقين للمعاشات اعتبارًا من يوليو الجاري.

قانون التأمينات يوضح ضوابط تسوية المعاشات

وفي سياق متصل، أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط تسوية المعاش وفقًا للمادة (24)، والتي تحدد طريقة احتساب قيمة المعاش بناءً على سنوات الاشتراك ونسبة المعامل المناظر لسن المؤمن عليه.

وبحسب نص المادة، يُسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بالقانون الجديد بواقع جزء واحد من المعامل المناظر عن كل سنة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش 80% من أجر أو دخل التسوية.

كما يتم تسوية المعاش عن المدة السابقة لتاريخ تطبيق القانون بنفس المعامل ونفس الأجر المشار إليه، مع التأكيد على أن المعاش النهائي لا يتجاوز 80% من أكبر أجر تسوية طبقًا لنص المادتين (24) و(156) من القانون.

الهيئة تؤكد استمرار تطوير آليات الصرف والتيسير على المواطنين

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها مستمرة في تطوير وسائل صرف المعاشات من خلال تحديث البنية التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتسهيل وصول المستحقات لأصحابها دون عناء أو تكدس، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما دعت الهيئة المواطنين إلى عدم التزاحم عند منافذ الصرف، مشيرة إلى أن مستحقات المعاشات متوفرة بالكامل، ويمكن صرفها على مدار اليوم من خلال الوسائل الرقمية المتاحة.