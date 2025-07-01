رئيس الوزراء يبحث مع أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد المصري

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، السيد "ماتياس كورمان"، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، والذي يُعقد حاليًا في مقاطعة إشبيلية الإسبانية.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

تقدير مصري للتعاون المثمر مع منظمة التعاون الاقتصادي

في مستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره العميق لعلاقات التعاون الراسخة التي تجمع مصر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سواء عبر برنامج التعاون الثنائي، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية.

وأكد مدبولي على أهمية النتائج الإيجابية التي تحققت جراء هذا التعاون على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حرص الدولة على إنهاء المناقشات الجارية بشأن برنامج التعاون القُطري مع المنظمة خلال الفترة المقبلة، والذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية في مصر.

كما شدد رئيس الوزراء على التزام الدولة بالتشاور المستمر مع المنظمة لبحث سبل توثيق الشراكة، وتوسيع نطاق التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.

رانيا المشاط: التعاون مع المنظمة يعزز رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون الجاري مع منظمة OECD يشكل أداة استراتيجية هامة لدمج أفضل الممارسات والخبرات الدولية ضمن الخطط التنموية للدولة المصرية، وعلى رأسها "رؤية مصر 2030" وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج القُطري المزمع توقيعه مع المنظمة سيوفر إطارًا عمليًا لتعزيز الشراكة الفنية والمؤسسية، لافتة إلى أنه يجري حاليًا تنظيم عدد من الفعاليات المشتركة في هذا الإطار خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت المشاط أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يُغطي العديد من القضايا الاقتصادية الجوهرية، بما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد المصري.

كورمان يشيد بدور مصر ويؤكد أهمية التعاون في دعم الاستقرار والتنمية

من جهته، أعرب السيد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع مصر، مشيرًا إلى أن استقرار مصر يعد عاملًا أساسيًا لدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد أهمية استمرار هذا التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي.

كما عبّر كورمان عن تقديره لسماع التطورات الإيجابية التي تحققها فرق العمل المشتركة بين الجانبين، معربًا عن دعمه الكامل للخطوات الجارية نحو تعميق هذا التعاون.

وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون المشترك

وفي ختام اللقاء، جدّد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بالأمين العام للمنظمة، مقترحًا بدء مشاورات موسعة بين الجانبين لوضع خريطة طريق واضحة لتعزيز أطر التعاون الثنائي، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية، ويعزز من استفادتها من الخبرات الدولية في مجالات الحوكمة، والتنافسية، والإصلاح الاقتصادي.