نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر الأوراق المطلوبة وشروط التحويل بين المدارس 2025 عبر المنصة الإلكترونية الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، استقبال طلبات التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2025، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتقديم الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال المنصة الرسمية، وعدم قبول أي تحويلات ورقية.

وتستمر فترة التحويلات حتى 15 أغسطس المقبل، مما يمنح أولياء الأمور فرصة كافية لتقديم طلبات نقل أبنائهم من مدرسة إلى أخرى وفق الضوابط المحددة.



الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس تشمل:

ـ عدد 4 استمارات تحويل مستوفاة البيانات، مرفقة بطوابع فئة 10 جنيهات على كل استمارة.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي، لولي الأمر واضحة وسارية.

ـ بيان قيد أو بيان نجاح معتمد ومختوم من المدرسة المقيد بها الطالب.

ـ إيصال سداد رسوم التحويل من خلال القنوات الرسمية.

ـ توقيع مدير المدرسة المطلوب التحويل إليها على طلب التحويل، بشرط وجود أماكن شاغرة بها.

شروط التحويل بين المدارس

أكدت الوزارة أن القبول بالمدارس التي يُرغب في التحويل إليها يتم وفقًا للمربع السكني، أي حسب عنوان السكن المثبت في بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وذلك بهدف تحقيق العدالة في توزيع الطلاب.

كما يشترط أن تكون هناك أماكن شاغرة بالمدرسة المطلوب التحويل إليها، مع مراعاة الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وشددت الوزارة على أن أي طلب تحويل ورقي لن يُعتد به مشيرة إلى أن المنصة الإلكترونية هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لتقديم طلبات التحويل بين المدارس الرسمية والرسمية لغات.

وينصح أولياء الأمور بمتابعة موقع المديرية التعليمية التابعين لها بصفة مستمرة لمراجعة نتائج التحويلات، واستكمال باقي الإجراءات داخل المدارس في حال قبول الطلب.