نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2025.. بدء امتحان التفاضل والتكامل لطلاب النظام القديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة النظام القديم (شعبة الرياضيات)، امتحان مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات، والذي يشمل فرعي الكيمياء والفيزياء، وذلك بهدف قياس قدرة الطلاب على التفكير العلمي والتحليل، في إطار تجهيزهم للالتحاق بالتخصصات العلمية والهندسية المتقدمة.

ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين، سواء في النظام الحديث أو النظام القديم، امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى)، مع توفير جميع التيسيرات اللازمة داخل اللجان، بما في ذلك المرافقين ونسخ الامتحانات بطريقة برايل أو بطريقة تناسب طبيعة الإعاقة البصرية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب دون تمييز.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة الخميس المقبل 3 يوليو، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، وهي إحدى المواد التي تعتمد على الفهم العميق والتطبيقات العلمية، بينما يتوجه طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة الجغرافيا، وسط متابعة دقيقة من قبل الوزارة لغرف العمليات بالمحافظات، للتأكد من انتظام توزيع أوراق الأسئلة والإجابة والتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ داخل اللجان.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنها تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان سير الامتحانات بأقصى درجات الانضباط، وتوفير بيئة هادئة وآمنة تتيح للطلاب التركيز الكامل أثناء أداء الامتحانات، مع استمرار تفعيل فرق مكافحة الغش الإلكتروني وتطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولة للإخلال بسير الامتحانات.