نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2025.. بدء إجراءات تفتيش الطلاب أمام اللجان استعدادا لامتحان التفاضل والتكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إجراءات التفتيش أمام أبواب اللجان الامتحانية مع توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة لأداء اختبار التفاضل والتكامل، لطلاب النظام القديم بماراثون امتحانات الثانوية هذا العام.

ويقوم رجال ونساء من الشرطة بتولى عملية التفتيش للطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونيه لاكتشاف أي أجهزة الكترونية باحتوائهم بالإضافة إلى التفتيش الذاتي.

واكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه هناك إجراء تفتيش آخر داخل اللجان الامتحانية، وذلك بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة النظام القديم (شعبة الرياضيات)، امتحان مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات، والذي يشمل فرعي الكيمياء والفيزياء، وذلك بهدف قياس قدرة الطلاب على التفكير العلمي والتحليل، في إطار تجهيزهم للالتحاق بالتخصصات العلمية والهندسية المتقدمة.

ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين، سواء في النظام الحديث أو النظام القديم، امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى)، مع توفير جميع التيسيرات اللازمة داخل اللجان، بما في ذلك المرافقين ونسخ الامتحانات بطريقة برايل أو بطريقة تناسب طبيعة الإعاقة البصرية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب دون تمييز.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة الخميس المقبل 3 يوليو، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، وهي إحدى المواد التي تعتمد على الفهم العميق والتطبيقات العلمية، بينما يتوجه طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة الجغرافيا، وسط متابعة دقيقة من قبل الوزارة لغرف العمليات بالمحافظات، للتأكد من انتظام توزيع أوراق الأسئلة والإجابة والتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ داخل اللجان.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنها تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان سير الامتحانات بأقصى درجات الانضباط، وتوفير بيئة هادئة وآمنة تتيح للطلاب التركيز الكامل أثناء أداء الامتحانات، مع استمرار تفعيل فرق مكافحة الغش الإلكتروني وتطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولة للإخلال بسير الامتحانات.