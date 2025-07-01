نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ قبطان يحذر: البحر المتوسط يشهد ظاهرة غامضة تنذر بكارثة.. زلزال أو بركان في الطريق؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار قبطان بحري شاب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو على حسابه الشخصي بـ "تيك توك"، حذر فيه من ظاهرة بحرية غير طبيعية يشهدها البحر المتوسط خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن هناك مؤشرات خطيرة تنذر بحدوث زلزال أو بركان مركزه قاع البحر.

وفيما يلي أبرز ما صرّح به القبطان، حسب الفيديو المنشور والمتداول:

تصريحات القبطان

"اللي بيحصل دلوقتي في البحر المتوسط مش طبيعي ومالوش أي علاقة بوقت الصيف."

"الأمواج ليها صوت غريب، وترددات طالعة من تحت في بطن البحر."

"أنا شايف إن فيه حاجة كبيرة بتتجهز وراها سر أو تجربة تحت الميّة."

"ده مش ظاهر طبيعي، ده فعل فاعل بنسبة 100%."

"الفترة الجاية ممكن نشوف حاجات غير طبيعية بتحصل زي زلزال أو بركان مركزه في قاع البحر."

ردود الفعل والجدل:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الفيديو على نطاق واسع، وسط حالة من القلق، خاصة أن البحر المتوسط معروف بنشاطه الزلزالي، لا سيما في مناطقه الشرقية، وطالب البعض بضرورة تحرك الجهات الرسمية المختصة في البيئة والجيولوجيا والملاحة لمتابعة هذه التحذيرات بجدية.

فيما دعا آخرون إلى التحقق العلمي من صحة ما تم تداوله، من خلال إجراء مسح بحري عاجل لقاع البحر في المناطق المشبوهة، ومراجعة أجهزة قياس النشاط الزلزالي.