رئيس الوزراء يلتقي رئيس وزراء نيبال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يونيو 2025 07:33 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كي بي شارما أولي، رئيس وزراء نيبال، على هامش مشاركته، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور السفير/ إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيده عُمق العلاقات التاريخية بين مصر ونيبال، مشيرًا إلى أن مصر هي أول دولة أفريقية تعترف بنيبال.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيبال، مُقترحًا عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لبحث تعميق العلاقات الثنائية المشتركة، فضلًا عن عقد منتدى لرجال الأعمال بالبلدين بما يُسهم في مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في كل من مصر ونيبال.

وأكد رئيس الوزراء توافق البلدين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما أكد ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية القوية بين القاهرة وكاتمندو.

وأعرب عن تطلعه لدعم العلاقات الثنائية خاصة في مجال التعليم في ضوء دراسة عدد من الطلاب من نيبال في الأزهر الشريف.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء نيبال في مصر لبحث دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس وزراء نيبال بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ودعم مصر التاريخي لنيبال، مشيرًا إلى أن مصر هي أول دولة في قارة أفريقيا تفتح فيها نيبال سفارة لها.

كما أعرب السيد/ كي بي شارما أولي عن تطلعه للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير عند تحديد الموعد الجديد لافتتاحه.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيبال في مختلف المجالات.