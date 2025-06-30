نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمنشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز منشأة القناطر، لمتابعة لمشروعات الجارية.

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية المستمرة علي مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة وأزالة المعوقات التي قد تواجه المشروعات الجاري تنفيذها تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية وتشغيلها في أقرب وقت.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، قرية الأخصاص لمتابعه الحاله العامة للنظافة والأشغالات داخل القرية.

والتقى نائب المحافظ، عدد كبير من مواطني القرية للأستماع إلى مطالبهم وشكاواهم مكلفا مسؤلي شركة مياة الشرب بالجيزة بمتابعة ومراجعه شبكات المياة داخل القرية لضمان أستمرار ضخ المياة وعدم انقطاعها عن منازل القرية.

كما تابع الشهابي، سير أعمال تنفيذ مشروع خطوط مياة الشرب الخارجة من محطة مياة منشأة القناطر بنطاق قرية الأخصاص التابعة للوحدة المحلية لقرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطر.

وذلك في اطار خطة الدولة لتحقيق كفاءة خدمات مياة الشرب بمحافظة الجيزة

حيث تفقد النائب مسار المشروع علي الطبيعة وأعمال الحفر وتركيب المواسير والتي تهدف إلى تعزيز ضخ المياة من محطة مياة منشأة القناطر إلى قري مركز منشأة القناطر

ووجه نائب محافظ الجيزة، باستمرار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال والأنتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروع الصرف الصحي بقرية الرهاوي للأطمئنان علي سير العمل في المشروع والتأكد من تنفيذه وفقا للخطة الزمنية المحددة.

حيث أستمع الشهابي، إلى شرح من المهندسين المشرفين علي المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة ونسب الأنجاز موجها بتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي بمجلس المدينة لمتابعة أنتظام سير العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء مشددا بالأسراع في معدلات الأنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والري وحماية النيل ومديرية الطرق بالمحافظة.

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