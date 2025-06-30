قنديل يهنئ السيسي والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

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أحمد جودة - القاهرة - في مناسبة وطنية خالدة سطّر فيها الشعب المصري أعظم ملحمة في العصر الحديث، هنّأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري العظيم، بذكرى ثورة 30 يونيو، التي كانت بمثابة تصحيح للمسار واستعادة لوطن.

وأكد قنديل أن تلك الثورة جسدت وحدة المصريين خلف راية الوطن، وكانت بمثابة ولادة جديدة للدولة المصرية، حيث انطلقت منها مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي نشهدها اليوم في مختلف القطاعات.

كما عبّر رئيس جامعة حلوان عن اعتزازه وتقديره لجميع المنتسبين لجامعة حلوان، من أساتذة وعاملين وطلاب، مثمنًا دورهم في دعم العملية التعليمية والبحثية، ورفع راية العلم والمعرفة في مصر.