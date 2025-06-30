نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مقرأة كبار القراء برواية البزي بمسجد السيدة زينب غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار رعاية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم روايةً وتجويدًا وأداءً، تُنظم الوزارة مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير من طريق الشاطبية، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمسجد السيدة زينب -رضي الله عنها- بالقاهرة.

يرأس المقرأة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة وطباعة المصحف الشريف بالأزهر، وتضم في عضويتها نخبة من كبار القراء والعلماء، وهم: القارئ الدكتور أحمد نعينع، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ محمود محمد الصعيدي.

وتأتي هذه الفعاليات المباركة في سياق جهود وزارة الأوقاف لنشر علوم القرآن الكريم، وتعميق الوعي بقواعد الأداء القرآني برواياته المختلفة، وربط الجمهور بنخبة من علماء القراءات والتجويد في رحاب بيوت الله.

والدعوة عامة ومفتوحة لجميع محبي القرآن الكريم لحضور هذا المجلس العلمي القرآني المتميز.