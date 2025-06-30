نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور يُكرم جامعة عين شمس لإدراجها بتصنيف QS لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة عين شمس لما حققته الجامعة من تقدمًا فى تصنيف QS العالمي فى نسخته لعام 2025 حيث تسلم التكريم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة حيث جاءت جامعة عين شمس في الترتيب 542 عالميًا، بتقدم 50 مركزًا عالميًا وذلك خلال حفل إعلان نتائج الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف QS لعام 2025، بحضور الدكتور أشوين فرنانديز، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا في تصنيف QS، و أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمانى أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية وقيادات الوزارة.

وفى سياقه أشاد الدكتور محمد ضياء زين العابدين بما حققته الجامعة من إنجازًا غير مسبوق عن مثيلاتها من الجامعات المصرية فى تقدمها ٥٠ مركزًا عالميًا كقفزة لتصبح فى المركز 542 بعد أن كانت فى المركز 592 عالميًا العام الماضي في التصنيف ذاته.

وأوضح الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن تقدم الجامعة فى التصنيفات العالمية يأتى نتاج حزمة من الإجراءات والخطط الأكاديمية لتتماشي مع المعايير العالمية، كما أضاف أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على مد جسور التواصل مع جامعات العالم ذات السمعة الأكاديمية المرموقة للاستفادة من التجارب الدولية في تخصصات المستقبل ، إلى جانب توجيه البحوث نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية.

وأشار سيادته إلى حرص إدارة الجامعة إحداث تطور مستمر فى ترتيب الجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية، وذلك من خلال إستراتيجية تهتم برفع معدلات النشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، وتقديم الدعم المادي للباحثين، والاهتمام بجودة الأبحاث العلمية إلى جانب زيادة أعداد الطلاب الوافدين والحرص على بناء شراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية والوصول إلى خريج ذو كفاءة عالية قادر على المنافسة الدولية.

كما أوضح الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة أن أول ظهور للجامعة فى تصنيف QS العالمى جاء في عام 2013 حيث حققت الجامعة المركز (700: 601 )من إجمالي 700 جامعة، مشيرا أن الجامعة قد حققت تطور ملحوظ بحصولها على المركز 542 من إجمالي 2000 جامعة هذا العام.

وأضاف الدكتور أحمد البنا حول تصنيف QS العالمي للجامعات (QS World University Rankings) إنه أحد التصنيفات الأكاديمية الدولية التي تصدر سنويًا عن مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويهدف إلى تقييم أداء الجامعات حول العالم استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي توازن بين السمعة الأكاديمية، والبحث العلمي، والانفتاح الدولي، وفرص التوظيف. وتشمل هذه المعايير: السمعة الأكاديمية بنسبة 30%، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل بنسبة 15%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب بنسبة 10%، وعدد الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس بنسبة 20%، ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين بنسبة 5%، كما أضيف في النسخ الحديثة من التصنيف مؤشر نتائج التوظيف بنسبة 5%، ومؤشر الاستدامة بنسبة 5%، ليعكس التصنيف بشكل أكثر شمولية جودة التعليم والتأثير العالمي للمؤسسات الأكاديمية.