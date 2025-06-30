نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى 30 يونيو.. جامعة عين شمس تجدد العهد مع الوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي مثّلت نقطة تحول فارقة في استعادة الهوية الوطنية وبناء مستقبل جديد للدولة المصرية.

وأعربت الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن خالص التهاني بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدتين على أن ثورة 30 يونيو جسّدت إرادة المصريين الحرة وفتحت آفاقًا جديدة نحو الاستقرار والتنمية في ظل قيادة حكيمة ورؤية وطنية طموحة.

وأكدت جامعة عين شمس، في بيانها، دعمها الكامل لجهود الدولة المصرية ورؤية الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبنية على أسس التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في دعم خطط الدولة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

واختتمت الجامعة بيانها برسالة فخر واعتزاز: تحيا مصر ويحيا شعبها العظيم