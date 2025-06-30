وفاة فتاة وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق وادي النطرون

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يونيو 2025 05:28 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية والصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن ملابسات حادث تصادم بمحافظة البحيرة والادعاء بوفاة طفلة وإصابة 17 آخرين حال توجههم للعمل بإحدى المزارع.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 30 الجارى تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين حدوث التصادم بين كلٍ من ( قائد سيارة ملاكي "سارية التراخيص" - مقيم بالإسكندرية) و( قائد سيارة أجرة "ميكروباص ، سارية التراخيص" – مقيم بالفيوم) نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الملاكي حال سيره بالطريق مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأجرة وانقلابها على جانب الطريق ، وأسفر الحادث عن وفاة فتاة من مستقلى السيارة الأجرة وإصابة 3 آخرين.. وتم نقل المصابين فى حينه لإحدى المستشفيات.