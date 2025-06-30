حزب الشعب الجمهوري يهدي الرئيس السيسي أغنية في ذكرى ثورة 30 يونيو (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يونيو 2025 04:32 مساءً - أهدى حزب الشعب الجمهوري، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أغنية بعنوان «قائد أسد»، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو المجيدة، التي اعتبرها الحزب بمثابة طوق نجاة أنقذ مصر والمنطقة العربية من مصير فوضوي كاد أن تتسبب فيه الجماعات الإرهابية.

ونشر الحزب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية المهداة، مصحوبة برسالة جاء فيها:

ثورة ٣٠ يونيو إرادة شعب استعادة الوطن.. إلى من لبّى نداء شعبه، ووقف في لحظة فاصلة من عمر الوطن، إلى القائد الذي اختاره المصريون بقلوبهم قبل صناديقهم، نهديك هذه الأغنية في ذكرى ثورة كتبناها معك بالوعي، والإرادة، والدم.. من حزب الشعب الجمهوري، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. شكرًا لأنك كنت حيث يجب أن يكون القائد.

وتأتي هذه اللفتة من الحزب في إطار الاحتفال الشعبي والسنوي بهذه المناسبة الوطنية التي مثلت لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأكدت على وحدة الشعب والجيش في مواجهة التحديات المصيرية.