نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يعتمد تنسيق الثانوي العام بـ230 درجة للعام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، تنسيق التقديم للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2025، ليكون الحد الأدنى للقبول 230 درجة، وذلك بناءً على نتائج طلاب الشهادة الإعدادية ونسب النجاح والكثافات المتاحة داخل المدارس.

وأوضح القرار أن فصول الخدمات التعليمية ستكون متاحة بحد أدنى أقل من التنسيق الرسمي للثانوي العام بـ40 درجة، أي بحد أدنى 190 درجة، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

من جانبها، أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه لن يُسمح بقبول أي طلبات التحاق بالمدارس الثانوية العامة الرسمية بمحافظة القاهرة إلا لأبناء المحافظة من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من مدارس القاهرة فقط، وذلك تنفيذًا للتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعملية التنسيق.

وشددت "إبراهيم" على أن التحويل إلى مدارس القاهرة لطلاب الصف الأول الثانوي من أي محافظة أخرى غير مسموح به، إلا في حالة تنسيق الطالب بمحافظته أولًا، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

يُذكر أن المديريات التعليمية بالمحافظات تعلن تنسيقات القبول بالتعليم الثانوي العام سنويًا بعد مراجعة أعداد الناجحين ونسب النجاح، حرصًا على تحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة وعدد الطلاب المتقدمين.

