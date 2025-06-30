مدبولي يلتقي رئيسة الحكومة التونسية ويؤكد دعم مصر لمسار الإصلاح بتونس

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع السيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة التونسية، وذلك على هامش مشاركته نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المُنعقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية.

وحضر اللقاء السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى مملكة إسبانيا، حيث ساد اللقاء أجواء من التفاهم والتقدير المتبادل للعلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

تأكيد على عمق العلاقات المصرية التونسية

في مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية مع تونس، مشيرًا إلى تطابق رؤى القيادتين السياسيتين بشأن مختلف التحديات المشتركة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأكد رئيس الوزراء دعم مصر الكامل للقيادة التونسية، بقيادة الرئيس قيس سعيّد، وللمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة التونسية للحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها.

كما نوّه إلى ثقة القيادة المصرية في قدرة الدولة التونسية على عبور التحديات الراهنة نحو مستقبل مستقر يلبي تطلعات الشعب التونسي، خاصةً بعد نجاح الرئيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أكتوبر 2024.

إشادة تونسية بالتجربة المصرية ونهضتها العمرانية

من جانبها، عبّرت السيدة سارة الزعفراني الزنزري عن تقدير تونس لإنجازات مصر خلال الفترة الماضية، مشيدة بما حققته من نهضة عمرانية وتنموية، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات القومية الأخرى.

وأكدت رئيسة الحكومة التونسية أن ما يجمع بين القيادتين والشعبين من روابط تاريخية وسياسية يمثل أساسًا متينًا لتوسيع آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات.

مباحثات موسعة حول التنسيق الثنائي واللجنة العليا المشتركة

وأشار الدكتور مدبولي خلال اللقاء إلى أهمية التنسيق المستمر بين القاهرة وتونس، مشيدًا بوتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين، ومنها زيارة وزير الخارجية المصري إلى تونس في أبريل الماضي، وزيارة نظيره التونسي إلى القاهرة في مايو للمشاركة في اجتماع دول جوار ليبيا (مصر - تونس - الجزائر).

كما تطرق اللقاء إلى التحضير لانعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والمقرر أن تُعقد بالقاهرة في سبتمبر المقبل، برئاسة رئيسي الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العلاقات مع تونس الشقيقة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر إلى عقد منتدى أعمال مشترك على هامش اللجنة، بمشاركة كبار رجال الأعمال، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مستفيدين من الأطر القانونية والتعاقدية الموقعة بين البلدين، إلى جانب العلاقات السياسية المتينة.

ورحّبت رئيسة الحكومة التونسية بهذه المبادرة، مؤكدة حرص تونس على تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

دعم مشترك للقضية الفلسطينية وتطلعات لمستقبل مستقر

في ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على دعم مصر لاستقرار وأمن تونس، متمنيًا استمرار التعاون بين البلدين لتحقيق مصالح شعبيهما.

كما أعربت السيدة سارة الزعفراني الزنزري عن تقديرها للجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة تضامن تونس مع حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة.