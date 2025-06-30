عاجل- مدبولي يُلقي كلمة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية بإسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتُعد مشاركة مصر في هذا الحدث الدولي رفيع المستوى بمثابة تأكيد على حرص الدولة المصرية على التواجد الفاعل في المحافل الدولية، ودعمها لجهود تمويل التنمية المستدامة عالميًا.

رئيس الوزراء يُلقي كلمة مصر ويشارك في إطلاق "منصة إشبيلية للعمل"

من المقرر أن يُلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة مصر الرسمية خلال فعاليات المؤتمر، كما سيُشارك في مؤتمر إطلاق منصة إشبيلية للعمل، التي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية بشأن تمويل خطط التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل.

مشاركة دولية واسعة في مؤتمر تمويل التنمية

شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيعًا تقدمهم جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، إلى جانب أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، ومجموعة كبيرة من رؤساء وممثلي المؤسسات المالية الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك ممثلي القطاع الخاص والشركات العالمية، لا سيما في مجالات الطاقة، والغذاء، والصناعات الرقمية.

ويعد المؤتمر منصة محورية لمناقشة تحديات تمويل التنمية في ظل الأزمات المتلاحقة عالميًا، من تغير مناخي، وتحديات اقتصادية، ونزاعات جيوسياسية، حيث يهدف المؤتمر إلى وضع آليات مبتكرة لحشد الموارد المالية وتوجيهها نحو أولويات التنمية في الدول النامية والمتوسطة الدخل.