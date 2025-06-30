نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس العراقي يستقبل مصطفى مدبولي ويؤكد عمق العلاقات التاريخية بين بغداد والقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية في الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الرئيس العراقي عن ترحيبه الكبير بمشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الأممي، كما رحب بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، ناقلًا تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشيدًا بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين مصر والعراق، والتي تمتد جذورها إلى عصور طويلة من التفاهم والتعاون المشترك.

الرئيس العراقي: نُرحب بالتنسيق مع مصر لإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة

وخلال اللقاء، تطرق الرئيس العراقي إلى الأحداث المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين العراق ومصر لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل سويًا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار ونشر السلام في المنطقة.

كما شدد على أهمية دعم الشعب الفلسطيني، وضرورة رفع المعاناة عنه وتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني الممكنة، مؤكدًا أهمية إعادة إعمار المناطق المتضررة، خاصة في ظل ما يمر به الفلسطينيون من ظروف إنسانية صعبة.

مدبولي يؤكد التزام مصر بدعم فلسطين والتعاون العربي المشترك

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقات المصرية العراقية تشهد تطورًا ملحوظًا في ظل حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

كما تقدم مدبولي بالتهنئة إلى العراق على النجاح الكبير في استضافة القمة العربية الأخيرة، مثمنًا الدور العراقي الفاعل في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

وبشأن القضية الفلسطينية، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الرفض التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

تعزيز التعاون المصري العراقي في دعم الاستقرار الإقليمي

وفي ختام اللقاء، أكد مدبولي استمرار التعاون بين مصر والعراق في دعم الاستقرار الإقليمي، والتنسيق المشترك إزاء القضايا التي تهم المنطقة، بما يُعزز من فرص السلام والتنمية الشاملة في العالم العربي.