نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية مع مدير وكالة الطاقة الذرية سبل تهدئة الملف النووي الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع السيد رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لدعم مساعي خفض التصعيد في المنطقة، ودفع الحلول الدبلوماسية للملف النووي الإيراني.

وأكد الوزير خلال الاتصال دعم مصر الكامل للدور الذي تضطلع به الوكالة في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، مشددًا على أهمية الحفاظ على مصداقية المعاهدة كركيزة أساسية لنظام منع الانتشار، ومؤكدًا التطلع إلى مواصلة التعاون مع الوكالة.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتغليب الحلول الدبلوماسية بما يسهم في خفض التوتر وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مستمعًا لتقييم جروسي بشأن التطورات الراهنة ونتائج اتصالاته.

من جانبه، أشاد المدير العام بدور مصر المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مثمنًا الجهود المصرية لتثبيت التهدئة، ومشيدًا بنتائج زيارته الأخيرة إلى القاهرة ولقائه بالرئيس السيسي، ودعمه الراسخ للتسوية السلمية للملف النووي الإيراني، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.