نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي من مؤتمر الأمم المتحدة: لا سلام في الشرق الأوسط دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع السيد آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المُنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.

شارك في اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

مدبولي يؤكد عمق العلاقات بين مصر والنرويج

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، مشيرًا إلى ما عكسته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى أوسلو من دفعة قوية لهذه العلاقات.

كما أشاد بالشراكة النشطة مع عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وعلى رأسها شركة "سكاتك" المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تنفذ عددًا من المشروعات المهمة داخل السوق المصرية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لا سيما في ظل العلاقات السياسية المتميزة، بما يرفع مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.

القضية الفلسطينية في صدارة المحادثات

وفي سياق الحديث عن التطورات الإقليمية، شدد مدبولي على أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، على أن تكون القدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطين، وفقًا لحدود الرابع من يونيو عام 1967.

واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، إضافة إلى الدعم الإنساني المقدم لأهالي القطاع. كما أعرب عن تقديره للموقف النرويجي الداعم لقضايا المنطقة وخاصة الموقف من القضية الفلسطينية.

ملف اللاجئين وتحمل مصر للأعباء الإنسانية

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف اللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافة ما يقرب من 10 ملايين مهاجر على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن هؤلاء يتمتعون بالخدمات ذاتها التي يحصل عليها المواطن المصري في مختلف القطاعات.

الوزير النرويجي يشيد بالشراكة مع مصر ويدعو لتعميق التعاون

من جانبه، أعرب وزير التنمية الدولية النرويجي عن تقدير بلاده للتعاون القائم مع مصر، مشيرًا إلى نجاح النموذج المشترك مع شركة "سكاتك" في قطاع الطاقة النظيفة، ورغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون التنموي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أوكروست أهمية دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والبدء في عملية إعادة الإعمار، مشددًا على التزام بلاده بالمشاركة في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

رانيا المشاط: نتطلع للاستفادة من برامج التنمية النرويجية

بدورها، أشادت وزيرة التخطيط رانيا المشاط بدور شركة "سكاتك" في دعم الطاقة المتجددة بمصر، مشيرة إلى جهود حشد الموارد والتمويل للقطاع الخاص بالتعاون مع شركاء التنمية.

كما أعربت عن تطلع مصر إلى الاستفادة من البرامج التنموية التي تقدمها النرويج للدول الأخرى، والتوسع في التعاون الثنائي في هذا المجال.

وردًا على ذلك، أكد الوزير النرويجي إمكانية استمرار التشاور بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تطلعه إلى زيارة القاهرة قريبًا لمتابعة سبل التعاون المشترك.