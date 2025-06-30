نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يبحث مع وزير التنمية الدولية النرويجي تعزيز التعاون الثنائي ودعم قضايا المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، السيد آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مدينة إشبيلية الإسبانية.

حضر اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

مدبولي يشيد بالعلاقات المصرية النرويجية

في مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للعلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بالنرويج، مؤكدًا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى النرويج عززت الشراكة بين البلدين.

كما أشاد مدبولي بنجاح التعاون مع الشركات النرويجية العاملة في مصر، وخاصة شركة "سكاتك" النرويجية الرائدة في مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تساهم بفاعلية في تنفيذ مشاريع حيوية ضمن خطة مصر للتحول الأخضر.

تعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون

وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر إلى رفع معدلات التبادل التجاري مع النرويج، بما يعكس مستوى العلاقات السياسية المتقدمة، داعيًا إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

القضية الفلسطينية في صلب المباحثات

وفي سياق متصل، استعرض مدبولي جهود مصر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها.

وأشاد مدبولي بـ الموقف النرويجي الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية، وحرصه على دعم الاستقرار في المنطقة.

ملف اللاجئين على طاولة النقاش

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف اللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين مهاجر يحصلون على مختلف الخدمات دون تمييز، ما يشكل عبئًا تنمويًا كبيرًا تتحمله الدولة المصرية نيابة عن المجتمع الدولي.

النرويج: حريصون على تعميق الشراكة مع مصر

من جانبه، أكد وزير التنمية الدولية النرويجي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، مشيدًا بنموذج الشراكة الناجح مع شركة "سكاتك"، كما أعرب عن تقديره للجهود المصرية لدعم الاستقرار في المنطقة، خصوصًا في قطاع غزة.

وشدد الوزير النرويجي على أهمية التهدئة وبدء عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا دعم بلاده لجهود السلام والمساعدات الإنسانية في المنطقة.

رانيا المشاط: مصر تتطلع للاستفادة من برامج النرويج التنموية

وفي سياق اللقاء، أثنت الدكتورة رانيا المشاط على أداء شركة "سكاتك" في السوق المصرية، مشيرة إلى جهود حشد التمويل للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أعربت عن تطلع مصر إلى الاستفادة من برامج النرويج لدعم التنمية في الدول الصديقة، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية.

زيارة مرتقبة لوزير التنمية النرويجي إلى القاهرة

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير النرويجي استعداده لمواصلة التشاور والتنسيق مع الحكومة المصرية، معربًا عن تطلعه لزيارة القاهرة قريبًا لبحث أوجه التعاون المستقبلية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.