الداخلية تكشف تفاصيل ضرب طالب على يد والده في الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يونيو 2025 03:36 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص وزوجته بالتعدى على نجلهما بالضرب وإحداث إصابته بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (أحد الأشخاص وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية) ، وبحوزتهم (عصا خشبية) ..بمواجهتهما إعترفا بالتعدى بالضرب على نجلهما (طالب سن10- مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم) بإستخدام عصا خشبية بقصد تأديبه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.