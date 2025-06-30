نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التحويل بين المدارس غدًا.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة والرسوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، غدًا الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، في استقبال طلبات التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2025/2024، على أن يستمر باب التحويلات مفتوحًا حتى يوم 15 أغسطس المقبل، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويُشترط على أولياء الأمور تقديم طلبات التحويل إلكترونيًا فقط، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية أو الإدارة التعليمية التابعة لها، دون تلقي أي طلبات ورقية، لضمان الشفافية وتيسير الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أن سداد رسوم التحويل يتم من خلال مكاتب البريد، حيث يتم دفع مبلغ 100 جنيه رسومًا للتحويل. ويجب على ولي الأمر الاحتفاظ بإيصال الدفع ضمن المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس تشمل:

- عدد 4 استمارات تحويل، مع طوابع فئة 10 جنيهات.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- بيان قيد أو بيان نجاح معتمد ومختوم من المدرسة المقيد بها الطالب.

- تقديم الإيصال الدال على سداد رسوم التحويل.

- توقيع الطلب من مدير المدرسة المطلوب التحويل إليها، مع مراعاة الكثافات.

أما أبرز الشروط فهي:

- القبول يتم وفقًا للمربع السكني.

- يشترط وجود أماكن شاغرة بالمدرسة المطلوب التحويل إليها.

- لا يُقبل أي طلب تحويل ورقي، ويجب الالتزام بالمنصة الإلكترونية المعتمدة في تقديم الطلب.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى ضرورة تحري الدقة أثناء إدخال البيانات إلكترونيًا، مشددة على أن أي خطأ في البيانات أو نقص في المستندات قد يؤدي إلى رفض الطلب.

ويأتي فتح باب التحويلات بين المدارس في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتوفيق أوضاعهم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وتخفيف التكدس والضغط داخل المدارس، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

