نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يلتقي رئيس وزراء فلسطين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية ويجدد دعم مصر للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، بحضور كل من رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين في نيويورك، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى مملكة إسبانيا.

وقد شارك الدكتور مدبولي في هذا المؤتمر ممثلًا عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تأكيد الدعم المصري الثابت للشعب الفلسطيني

في مستهل اللقاء، أعرب مدبولي عن ترحيبه بنظيره الفلسطيني، مؤكدًا ثبات موقف مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيرًا إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة من أجل وقف إطلاق النار في غزة ودعم إعادة الإعمار، ومشددًا على أن مصر ستبقى ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية حتى تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

استفسار حول الأوضاع في الضفة الغربية

واستفسر رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة الضفة الغربية، مؤكدًا أن مصر تدعم كل الجهود والمبادرات الرامية إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الاستقرار.

مصر تدعو لاستئناف جهود إعادة إعمار غزة

وأكد الدكتور مدبولي أهمية استئناف التحضيرات لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة ضمن رؤية متكاملة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيدًا بالعلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين، وطلب نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

إشادة فلسطينية بالدور المصري

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى عن تقديره العميق لمواقف مصر التاريخية والداعمة للقضية الفلسطينية، مثمنًا دور الرئيس السيسي في دعم إعادة الإعمار رغم الظروف التي تعرقل تنفيذ الخطة، مؤكدًا استمرار الجهود الفلسطينية لتحقيق هذا الهدف عقب وقف إطلاق النار.

جهود دولية لعقد مؤتمر سلام في نيويورك

كما أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى جهود عدد من الدول لعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية تواصل التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لدعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

تحيات القيادة الفلسطينية إلى الرئيس السيسي

وفي ختام اللقاء، نقل الدكتور محمد مصطفى تحياته وتحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على الامتنان الفلسطيني لمواقف مصر الداعمة للسلام والعدالة.