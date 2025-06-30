نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي لنظيره الفلسطيني: مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية حتى تحقيق الحقوق المشروعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، ممثلًا عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء اللقاء بحضور كل من رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين في نيويورك، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية

في مستهل اللقاء، رحب مدبولي بنظيره الفلسطيني، مؤكدًا أن موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة هو موقف ثابت لا يتغير. واستعرض جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار، مشددًا على أن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني حتى تحقيق تطلعاته في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

استفسار عن تطورات الضفة الغربية

وخلال اللقاء، استفسر الدكتور مصطفى مدبولي عن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية، مؤكدًا دعم مصر لكافة المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ومواصلة السعي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

دعوة لاستئناف التحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة

كما أكد رئيس الوزراء المصري أهمية استئناف التحضيرات لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، فور التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في إطار رؤية متكاملة تضمن مشاركة المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني.

ووجه مدبولي رسالة تحية وتقدير إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ناقلًا له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شكر فلسطيني لموقف مصر ودورها الإقليمي

من جانبه، أعرب الدكتور محمد مصطفى عن تقديره البالغ لدور مصر ورئيسها في دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ملف إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال طرفًا رئيسيًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني، على الرغم من التحديات والتطورات الأخيرة التي عرقلت تنفيذ خطة إعادة الإعمار.

جهود لعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى جهود تُبذل حاليًا لعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك خلال الفترة المقبلة، لبحث آليات إنهاء الاحتلال ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا تواصل حكومته مع مختلف الأطراف الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تحيات القيادة الفلسطينية للرئيس السيسي

وفي ختام اللقاء، نقل الدكتور محمد مصطفى تحياته وتحيات الرئيس محمود عباس إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرًا عن التقدير الكبير لمواقف مصر الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.