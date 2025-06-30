وزير الخارجية يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يونيو 2025 02:16 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران.

وشدد عبد العاطي على أهمية العمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد مجددا، بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الاقليمى.

واكد وزير الخارجية لنظيره الايراني على أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني في أسرع وقت، باعتبارها السبيل الأمثل لبناء الثقة وخفض التوترات، مشددا على أهمية دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والتفاوض. وأعرب الوزير عبد العاطى عن الاستعداد لدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.