انتصار السيسي: ثورة 30 يونيو جسّدت إرادة المصريين الحرة وحافظت على الهوية الوطنية

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن اعتزازها وفخرها بالشعب المصري، مشيدة بدوره في الحفاظ على الوطن وهويته الوطنية، وذلك في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي تمثل محطة فاصلة في تاريخ مصر الحديث.

إرادة حرة ووحدة وطنية

وقالت السيدة انتصار السيسي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن ثورة 30 يونيو كانت وستظل شاهدًا على وعي المصريين، ووحدتهم، وإصرارهم على حماية الوطن والانتصار لمستقبله.

وأضافت: "في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، أتوجه بالتحية والتقدير إلى الشعب المصري العظيم، الذي جسّد في هذا اليوم إرادته الحرة وحافظ على هويته الوطنية".