في ذكرى ثورة 30 يونيو.. السيدة انتصار السيسي: المصريون أثبتوا وعيهم ووحدتهم لحماية الوطن

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تحية تقدير واعتزاز إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مشيدة بدور المصريين في الحفاظ على هوية الوطن وحمايته من التحديات.

ثورة 30 يونيو.. شاهد حي على إرادة المصريين

وأكدت السيدة انتصار السيسي أن ثورة 30 يونيو ستظل شاهدة على وعي الشعب المصري، ووحدته، وإصراره القوي على حماية بلاده والانتصار لمستقبله، مشيرة إلى أن المصريين في هذا اليوم المجيد جسّدوا إرادتهم الحرة وتمسكهم بهويتهم الوطنية.

رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وعبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت قرينة الرئيس: "في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، أتوجه بالتحية والتقدير إلى الشعب المصري العظيم، الذي جسّد في هذا اليوم إرادته الحرة، وحافظ على هويته الوطنية كانت ولا تزال ثورة 30 يونيو شاهدًا على وعي المصريين، ووحدتهم، وإصرارهم على حماية الوطن والانتصار لمستقبله".