نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم أسيوط يبدأ تلقي طلبات استخراج بيان النجاح للشهادة الإعدادية استعدادًا لتنسيق الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، بدء تلقي الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لطلبات استخراج بيان النجاح للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك تمهيدًا لتقديم الطلاب إلى الصف الأول الثانوي العام، في ضوء اقتراب موعد تنسيق القبول واستعدادًا لبدء التقديم الرسمي.

وأكدت المديرية في خطاب موجه إلى مديري عموم الإدارات التعليمية، أنه بناءً على تعليمات وكيل الوزارة، يتم البدء في تجميع استمارات الطلاب بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، على أن يتم تسليمها إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، حيث تتولى الإدارة استخراج بيانات النجاح المعتمدة، وتسليمها مباشرة لمسئولي شئون الطلبة بالإدارات التعليمية وفق إجراءات رسمية واضحة.

وشددت المديرية على أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بتسليم وتسلم البيانات، وأن تتم عملية التسليم من خلال مندوب معتمد من الإدارة التعليمية، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة لكل طالب.

وأوضحت المديرية أن المستندات المطلوبة من الطالب لاستخراج بيان النجاح تشمل الأتي :

- حوالة بريدية باسم مديرية التربية والتعليم بأسيوط

- عدد 2 طابع تعليمي من مكاتب البريد، إلى جانب استيفاء استمارة البيانات الخاصة بالطالب بشكل كامل ودقيق

مؤكدة على ضرورة تسليم كافة الطلبات في موعدها المحدد دون تأخير، حرصًا على مصلحة الطلاب وسير العمل في مراحل التنسيق المقبلة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن الإدارة لن تستقبل أي طلب بعد انتهاء المهلة المقررة، مشددة على ضرورة التنبيه على أولياء الأمور بمتطلبات التقديم لتجنب أي تعطيل في الإجراءات.